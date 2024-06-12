Стало известно о последствиях «мегаливня» в Москве

В День России на Москву обрушился мощный ливень с грозой, сопровождаемый порывистым ветром. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, дождь закончился на юге столицы и идет через центр к западу города.

«Ливень идет такой, что не видно домов. Гремит и сверкает», — пишут очевидцы в соцсетях.



В ряде районов столицы обстановка на улице была похожа на «конец света». В других все было попроще — например, на Патриарших воде помогал уходить невозмутимый дворник с веником.

Из-за непогоды было нарушено движение на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии — на пути упало дерево.

«На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения от «Текстильщиков» до «Котельников», — пояснили в столичном Дептрансе.



Кроме того, деревья упали на ноги девушкам в Вешняках и в северном Медведково. На улице Вавилова дерево угодило в машину и оборвало провода.

Напомним, что 10 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал жителям столицы тропический «мегаливень» в День России. По его мнению, пик ожидается с 15:00 до 21:00.