ЦОДД рекомендовал москвичам отказаться от поездок на автомобиле из-за осадков

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам отказаться от поездок на автомобиле по городу из-за сверхсильных осадков. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в четверг, 13 июня.

Специалисты отметили, что интенсивное движение сейчас наблюдается на Ярославском шоссе, на Ленинградском проспекте и на ТТК в районе Рижской эстакады.

Из-за сильных осадков временно перекрыто движение на Клязьминской улице, на съезде с Лианозовского проезда, Дмитровском и Рублевском шоссе.

На движение транспорта влияют погодные условия, ремонтные работы и транспортные происшествия. Специалситы ЦОДД следят за ситуацией на дороге и помогают водителям круглосуточно.

— Рекомендуем по возможности отказаться от поездок на автомобиле по городу, — следует из сообщения в Telegram-канале.



В Москве на Клязьминской улице около 13:40 по московскому времени из-за сверхинтенсивных осадков автобус маршрута 672 попал в скопление воды. На место выехали оперативные службы города. Все необходимые меры для ликвидации подтопления приняты. В результате случившегося никто не пострадал.