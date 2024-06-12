Движение на фиолетовой ветке метро восстановлено

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено и введено в график. Об этом в среду, 12 июня, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

— Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и введено в график, — следует из публикации.



Незадолго до этого сообщалось, что на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за дерева, которое упало на пути.

При этом на ветке не было движения от станции «Текстильщики» до «Котельников», а в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.