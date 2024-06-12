Флаг России торжественно подняли у Музея Победы на Поклонной горе

12 июня у Музея Победы на Поклонной горе прошла торжественная церемония подъема флага Российской Федерации. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

На мероприятии собрались Герои Труда и лауреаты Государственных премий Российской Федерации 2023 года. Они прибыли из Кремля, где недавно глава государства Владимир Путин вручил им заслуженные награды. Кроме того, на встречу пришли активисты военно-патриотических и общественных организаций, а также представители различных ведомств.

— Без прошлого нет будущего. Сегодня на Поклонной горе, у Музея Победы, мы точно понимаем, что защищали наши деды и прадеды. Нам сегодня нужно еще раз отстоять нашу победу, суверенитет нашей страны. Высокая награда была сегодня, в День России, из рук президента Российской Федерации за то, что мы делаем для нашей страны. Каждый из нас на своем месте, — рассказала руководитель автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества», лауреат Государственной премии РФ Юлия Белехова.



Исполнительный директор межрегиональной благотворительной общественной организации «Детские деревни — SOS», лауреат Государственной премии РФ Николай Слабжанин отметил, что Россия «всегда произрастает людьми», поэтому важно то, что в мероприятии принимали участие молодые ребята.

Церемония сопровождалась исполнением композиции «Славься» великого русского композитора Михаила Глинки в исполнении военного образцового оркестра почетного караула. Затем прозвучал гимн Российской Федерации.

По окончании торжественной церемонии участники мероприятия почтили память героев Отечества, возложив цветы к Огню Памяти и Славы, расположенному перед Музеем Победы.

В честь Дня России на Северном речном вокзале прошел флешмоб «Гордость России». В мероприятии приняли участие более 300 жителей Северного административного округа Москвы.