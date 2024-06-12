В Москве увеличили интервалы на фиолетовой ветке метро

Интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена увеличены из-за дерева на пути. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за дерева на пути", - значится в сообщении.



Ранее в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, в среду в Москве ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 17 м/с, местами гроза и град.