Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе в ближайший час

Гроза, град и порывы ветра ожидаются в Москве в ближайший час. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 17 м/с, местами гроза и град", - говорится в сообщении.



Горожан просят быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.