Вход в Музей Победы будет свободным в День памяти и скорби

В День памяти и скорби, 22 июня, вход в Музей Победы для посетителей будет бесплатным. Платными останутся экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». «Об этом Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе организации.

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— В Зале Памяти и Скорби главного здания музея пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти». Памятное мероприятие приурочено к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В течение всего дня желающие смогут почтить подвиг советских воинов и зажечь свечу за отдавших свои жизни в боях за Родину, — сообщили в музее.



В 12:00 в Зале Полководцев начнется поэтический марафон «Помните!». В течение трех часов чтецы всех возрастов выступят на сцене музея с творческими номерами.

Жителям и гостям Москвы также предлагают увековечить героев своей семьи в Музее Победы. Посетители могут принести фотографии и биографии своих родственников — фронтовиков и тружеников тыла — в проект «Лица Победы». Все переданные истории будут представлены в мультимедийном зале музея и на их сайте.

Музей будет работать с 10.00 до 22.00, вход для гостей открыт до 21.00.

В столице в рамках проекта «Лето в Москве» начался исторический фестиваль «Времена и эпохи». С 12 по 16 июня гостей ждет настоящее путешествие во времени, а московские улицы и бульвары превратятся в настоящие музеи под открытым небом.