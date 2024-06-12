Праздничная прогулка панды Катюши попала на видео

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале видео праздничной прогулки панды Катюши с мамой Диндин. На кадрах видно, как малышка пытается убежать, а Диндин хочет ее поймать. Ей даже удается опрокинуть детеныша с небольшой лестницы, но Катюша все равно ускользает от мамы.

Праздничные девочки, — подписала видео Акулова.



Ранее Акулова показала, как Катюша решила полакомиться бамбуком, лежа в вольере своей мамы Диндин. На опубликованных кадрах можно увидеть, как малышка наслаждается любимым блюдом, элегантно забросив лапу на бревно повыше. Видео длится около пяти минут, и все это время Катюша лежит, то жуя бамбук, то играя с веткой.

Подписчики пришли в восторг от ловкой Катюши. Они заметили, что панда справляется с бамбуком, словно взрослая. Другие восхитились крупным планом видео и в шутку предложили посчитать, сколько зубов у медвежонка.

Также Акулова показала видео, как панда Катюша ловко забралась по металлической решетке вольера. Однако, как заметила гендиректор учреждения, малышка-панда решила усложнить себе задачу, захватив в зубы игрушку. На опубликованных кадрах панда-акробатка ловко карабкается вверх, несмотря на сложности.