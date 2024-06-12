Собянин: еще семь пешеходных мостов появятся в Москве до 2026 года

В Москве возведут еще семь пешеходных мостов до 2026 года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Сейчас строим мосты: через Водоотводный канал Москвы-реки – сооружение станет частью единого туристического маршрута от Парка Горькогo к Балчугу и "ГЭС-2" и через реку Яузу вблизи МГТУ имени Н.Э. Баумана – будет удобно передвигаться между учебными корпусами", – говорится в публикации.



Еще один мост соединит улицы Речников и Судостроительную со станцией метрополитена "Нагатинский Затон", добавил мэр.

Собянин отметил, что 4 других объекта находятся на стадии проектирования. Две конструкции возведут в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки, уточнил он.

Новые мосты также построят на Островной улице через Москву-реку и в сторону парка "Фили", резюмировал градоначальник.

Ранее Собянин сообщил о планах развития Мнёвниковской поймы. По словам мэра, сейчас ведется активное строительство жилья, офисов и спортивного кластера. Также специалисты утверждают концепцию благоустройства набережных, на которых можно будет с комфортом гулять и заниматься спортом.