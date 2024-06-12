Пассажиры московского транспорта могут услышать поздравления звезд с Днем России

Звезды эстрады и кино поздравили пассажиров столичного транспорта с Днем России. Услышать праздничные пожелания можно в вестибюлях и на эскалаторах метро, МЦК и МЦД. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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— Аудиообращения артистов короткие. Они не помешают пассажирам получать важную информацию о работе транспорта, — передали слова заместителя мэра столицы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова на странице Дептранса во ВКонтакте.



В поздравлении приняли участие актеры Владимир Машков и Константин Хабенский, которые напомнили, что каждый из граждан вносит вклад в развитие России. Певица Валерия призывает любить Родину и заботиться о ней, а певица Мия Бойка советует бережно хранить многовековую историю страны.

Мэр Москвы Сергей Собянин 12 июня поздравил жителей столицы с Днем России. Он подчеркнул, что Москва играет ключевую роль в становлении государственности страны на протяжении столетий.

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин поздравили соотечественников с Днем России, находясь на Международной космической станции.