Москвичей предупредили о потопах в День России

В День России, 12 июня, в Москве ожидается до плюс 26 градусов с тропическими ливнями и грозами. Об этом Евгений Тишковец.

«Аэросиноптическая ситуация обусловится волновым атмосферным фронтом, застрявшим в параллельных потоках, что сулит долговременность ненастья», — отметил синоптик.



Он предупредил москвичей, что во второй половине дня на столицу обрушится до 30 миллиметров осадков, а после 21:00 — еще 12 миллиметров.

«Это 54 процента от всей месячной нормы осадков», — добавил Тишковец.



Он также сказал, что из-за ливней в вечерний час пик в городе возможны потопы.

По словам специалиста, днем воздух в Москве прогреется до 23-26 градусов, а в области — до плюс 22-27. На юге Подмосковья местами ожидается до 30 градусов тепла.

«Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба», — рассказал синоптик.



Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что обильные осадки в столице закончатся только к выходным. Пик дождей придется на 13 июня.