В Москве прошла выставка поездов МЦД

В День России на Киевском вокзале были представлены все четыре поколения отечественных электропоездов «Иволга»: «Иволга 1.0», «Иволга 2.0», «Иволга 3.0» и «Иволга 4.0». Об этом сообщили в среду, 12 июня, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Показали эволюцию «Иволг» — самых современных поездов МЦД. С коллегами из ЦППК и ТМХ провели экскурсии на Киевском вокзале. Эксперт из компании-производителя рассказал об особенностях каждой серии поездов, — говорится в сообщении.



Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что на МЦД-1 и МЦД-2 уже обновили поезда. В 2024 году также планируется заменить их на МЦД-3, в следующем — на МЦД-4. Он отметил, что в столице планируется и дальше запускать инновационный подвижной состав на диаметрах.

Кроме того, Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров 2 мая приняли участие в церемонии выхода поезда нового поколения «Иволга 4.0» на линии Московского центрального диаметра со станции «Нижегородская».