В Москве за сутки выпало до 40% месячной нормы осадков

Лимит дождей в столице за июньские дни исчерпан.

«Накануне была разминка перед грядущим сегодня мегаливнем. Выпало от 20 до 40 процентов месячной нормы — 15-19 миллиметров. Сегодня сумму осадков можно оценить в 110 процентов», — сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



Он добавил, что наиболее сильные дожди прошли в восточной и северной частях Московской области. По словам метеоролога, сегодня с 15:00 до 21:00 на город обрушатся тропические ливни, и в низинах Москвы возможны «потопы».