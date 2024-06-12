Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся сильнейшие ливни и грозы

Ливневые дожди и грозы накроют Москву и Московскую область 12 и 13 июня, местами может пройти град, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Однако, по его словам, уже с пятницы, 14 июня, в столице установится теплая и сухая погода.

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Сегодня, в День России, пройдут дожди, выпадет около 15 мм осадков. Также дожди пройдут в четверг, 13 июня. Суммарно за эту неделю выпадет половина, а то и больше половины месячной нормы. Но самые сильные дожди по количеству — около 20–25 мм осадков — все-таки придутся на четверг. Также в ближайшие дни прогнозируются грозы, не исключено, что местами пройдет град. Температура при этом составит 20–26 градусов тепла в дневные часы. В пятницу, 14 июня, и выходные мы попрощаемся с фронтальной зоной. Установятся погожие, теплые дни. Столбики термометров покажут 22–25 градусов тепла, — сказал Шувалов.



Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов заявил, что дожди, которые участились в Москве и других регионах России, связаны с аэрозолями. По его словам, аэрозоли являются центрами конденсации. При этом эксперт добавил, что не стоит придавать этому фактору слишком большое значение, так как восприятие частоты дождей — понятие весьма субъективное.