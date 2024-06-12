Соревнования по конному спорту пройдут на ВДНХ
Чемпионат и первенство Москвы по драйвингу пройдут 14 и 16 июня в 14:00, 15 июня — в 15:00. «Драйвинг» — состязании экипажей, запряженных одной, двумя или четырьмя лошадьми в зависимости от класса упряжек. В состязаниях примут участие лучшие спортсмены, представляющие эту дисциплину.
Мероприятие пройдет на историческом выводном круге Центра национальных конных традиций ВДНХ.
Первый день чемпионата посвятят дрессажу. Это фигурная езда по арене, размеченной буквами. В этой дисциплине важно показать съезженность всех лошадей в упряжи.
Во второй день состоится мини-марафон. Все задания выполняются на время. Заключительный день будет посвящен паркуру. Экипажам нужно будет проехать в определенном порядке между конусами на время, не сбив их, пишет официальный сайт мэра Москвы.
Шестой по счету конный фестиваль «Иваново поле» пройдет в Московской области с 19 по 21 июля. Кульминацией мероприятия станет грандиозное конное гала-шоу, в котором примет участие более 500 лошадей под управлением артистов из конных театров со всей России.