Соревнования по конному спорту пройдут на ВДНХ

Чемпионат и первенство Москвы по драйвингу пройдут 14 и 16 июня в 14:00, 15 июня — в 15:00. «Драйвинг» — состязании экипажей, запряженных одной, двумя или четырьмя лошадьми в зависимости от класса упряжек. В состязаниях примут участие лучшие спортсмены, представляющие эту дисциплину.

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Мероприятие пройдет на историческом выводном круге Центра национальных конных традиций ВДНХ.

Первый день чемпионата посвятят дрессажу. Это фигурная езда по арене, размеченной буквами. В этой дисциплине важно показать съезженность всех лошадей в упряжи.

Во второй день состоится мини-марафон. Все задания выполняются на время. Заключительный день будет посвящен паркуру. Экипажам нужно будет проехать в определенном порядке между конусами на время, не сбив их, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Шестой по счету конный фестиваль «Иваново поле» пройдет в Московской области с 19 по 21 июля. Кульминацией мероприятия станет грандиозное конное гала-шоу, в котором примет участие более 500 лошадей под управлением артистов из конных театров со всей России.