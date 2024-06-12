Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 12 июня, поздравил жителей столицы с Днем России.
— Главный государственный праздник мы встречаем с гордостью за славную историю Отечества, с твердой уверенностью, что справимся со всеми испытаниями, добьемся новых побед, — написал глава города в своем Telegram-канале.
Собянин подчеркнул, что Москва играет ключевой роль в становлении государственности страны на протяжении столетий.
Мэр отметил, что сейчас город является «локомотивом» отечественной экономики, драйвером технологического суверенитета страны, а также прочным тылом российской армии.
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