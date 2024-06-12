Собянин поздравил москвичей с Днем России

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 12 июня, поздравил жителей столицы с Днем России.

— Главный государственный праздник мы встречаем с гордостью за славную историю Отечества, с твердой уверенностью, что справимся со всеми испытаниями, добьемся новых побед, — написал глава города в своем Telegram-канале.



Собянин подчеркнул, что Москва играет ключевой роль в становлении государственности страны на протяжении столетий.

Мэр отметил, что сейчас город является «локомотивом» отечественной экономики, драйвером технологического суверенитета страны, а также прочным тылом российской армии.

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