Синоптик рассказал, когда жара вернется в Москву

На следующей неделе, начиная с 17 июня, в столичный регион вернется жаркая погода. Об этом в четверг, 13 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

© Вечерняя Москва

«В начале следующей недели в Москве будет расти давление. И опять прогнозируется жаркая погода – от плюс 24 до плюс 29 градусов, — рассказал Вильфанд.

По его словам, в выходные 15 и 16 июня погода в Москве уже будет летней и комфортной, передало агентство городских новостей «Москва».

Погода без осадков и с прояснениями ожидает жителей столицы и Московской области в ближайшие выходные 15 и 16 июня. Температура воздуха будет от 21 до 26 градусов.

Жителей и гостей столицы предупредили о возможных локальных затруднениях движения в центральной части города, на вылетных магистралях и МКАД 13 июня из-за дождя.

В Москве и области за прошедшие сутки выпало 45 процентов месячной нормы осадков. В Центральной России самыми влажными оказались Смоленская, Калужская, Брянская и Тульская области.