Спасатели усилили патрулирование водоемов в Москве из-за жары

Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и других столичных водоемов из-за жаркой погоды. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

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"Согласно прогнозу синоптиков, в выходные в столичном регионе сохранится жаркая погода. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды", – отметил он.



На сегодняшний день в Москве задействованы 25 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станция. Они находятся с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми.

По словам заммэра, спасатели постоянно контролируют Москву-реку, Строгинскую пойму, Чистый залив, Серебряный бор, Химкинское водохранилище и городские пруды. Ежедневно безопасность горожан обеспечивают свыше 100 сотрудников спасательной службы. Они патрулируют береговую линию и проводят профилактические беседы с отдыхающими.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что температура в некоторых водоемах Москвы и Московской области достигла 23 градусов тепла. При этом среднее значение температуры воды поднялось до 21–22 градусов.