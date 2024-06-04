Фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота» пройдет в столице с 5 по 9 июня

Фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота» приглашает всех любителей стильных образов познакомиться с последними модными тенденциями, узнать больше о современной фэшн-индустрии и новинках российских дизайнеров. На площадках предусмотрена особая программа для выпускниц. Также нас ждут мастер-классы по стилю и визажу, модные спикеры, встречи с бьюти- и фешн-блогерами, а также гранд-дефиле на Патриарших прудах.

© «Лето в Москве. Мода и красота»

Мода и стиль на целых пять дней, с 5 по 9 июня, охватят центр Москвы. Гости фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота» на площадках мероприятия, которые разместятся на Тверской площади и Тверском бульваре, а также на Патриарших прудах, смогут получить практические советы от ведущих специалистов индустрии, понаблюдать за их работой и увидеть ее результат на гранд-дефиле 6 июня, а также приобрести лучшие товары для своего идеального образа.

Основной темой фестиваля стала подготовка к выпускному. На Тверской площади для выпускниц откроется настоящий бьюти-штаб с лабораторией ароматов, обучающими программами и Dj-сетами. Более чем 1 500 девушкам помогут подобрать идеальные макияж и укладку, создав неповторимый образ для выпускного вечера. Для этого под навесом разместятся бьюти-станции с визажистами, мастерами по прическам, стилистами и другими фэшн-специалистами. Также на Тверской площади и Тверском бульваре пройдут мастер-классы по составлению мини-букетов, всех желающих научат делать подвески для сумок, а в лаборатории ароматов – создавать авторские духи.

© «Лето в Москве. Мода и красота»

С особыми «фишками» для стильных образов и основными модными тенденциями гостей площадки на Тверской площади со сцены будут знакомить бьюти-блогеры и знаменитые представители фэшн-индустрии.

В образовательной программе для посетителей подготовили, в частности, лекции «Всегда с тобой» - обзор на маленькую косметичку и что всегда должно в ней быть, «SOS-средства» - специалисты расскажут, как правильно бороться с неожиданными высыпаниями на лице, «Здоровая кожа» с советами диетологов, дерматологов и нутрициологов по правильному питанию и «Вечерний макияж» - о том, как создать свой образ на выпускной без помощи визажистов. Гости площадки также смогут познакомиться с российскими косметическими брендами, протестировать их продукцию и приобрести для себя подходящие товары на модном маркете. Там будет представлена уходовая и декоративная косметика, аксессуары и украшения ручной работы.

Фэшн-маркет будет работать с 5 по 9 июня и на Тверском бульваре. Свою продукцию представят порядка 50 компаний. Здесь можно будет найти аксессуары на любой вкус. Здесь же посетители смогут проконсультироваться со специалистами и подобрать подходящую косметику. Помимо этого, на площадке разместятся детская зона, лаунж с пуфиками, зоны отдыха и настольных игр. Часть территории выделят для занятий спортом, например, йогой и пилатесом. Также будет работать лекторий, где мастера визажа поделятся своими секретами и проведут практические занятия, а еще для всех желающих пройдет пленэр – здесь участники смогут нарисовать модные скетчи и летние пейзажи на мольбертах.

На Патриарших прудах фестивальная программа пройдет 6 июня. В 17:00 здесь начнется Beauty Night Out. С 18:00 до 22:30 часть прилегающей территории станет пешеходной, весь модный маршрут протянется через улицу Малая Бронная, Малый Козихинский, Ермолаевский, Малый и Большой Патриаршие переулки. Участие в программе примут 46 бьюти-пространств и ресторанов, которые подготовили на этот вечер особое меню. Кроме того, гостей ждет экспресс-укладка и макияж для глаз, сессии с астрологом, тарологом, DJ-сеты.

Главным событием вечера 6 июня станет гранд-показ, в котором примут участие около 100 профессиональных моделей, а также выпускницы этого года. На шоу, которое начнется в 21:00, будет представлена составная коллекция российских дизайнеров, в которую войдут наряды, в том числе подходящие для выпускного вечера.

Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»: Павел Гусев +7 (916) 758-20-42

Справочно:

Фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота» пойдет с 5 по 9 июня на трех площадках в центре города – Тверская площадь, Тверской бульвар и Патриаршие пруды. Главная тема мероприятия – «Модная столица. Готовимся к выпускному». Гостей и участников фестиваля ждут лекции от ведущих представителей фэшн-индустрии, бьюти-штаб для выпускниц, мастер-классы, модные маркеты, Dj-сеты, тест-сессии от косметических брендов и многое другое. Свои коллекции представят российские дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров. Также особое меню ждет посетителей кафе и ресторанов на Патриарших прудах, где 6 июня пройдет гранд-дефиле с участием профессиональных моделей и выпускниц-2024.