Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся ливни и грозы

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Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила о перерыве в дождях и грозах в столице 5 июня, а также рассказала, когда в город вернется непогода.

По словам метеоролога, 4 июня на метеостанции ВДНХ были отмечены лишь следы дождя, в МГУ было зафиксировано шесть миллиметров осадков, а в Зеленограде выпало до 19 миллиметров. В подмосковном Клину накануне выпало девять миллиметров осадков.

— 5 июня возьмет паузу в дождях и грозах. А четверг вновь обещает быть грозовым и ливневым, — написала синоптик в своем Telegram-канале.



Разнообразие погодных условий в столичном регионе в начале лета обусловлено осадками. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он пояснил, что на первой неделе сформируется температурный режим, наиболее подходящий для конца июня или начала июля.

Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» ранее отметила, что в ближайшие дни в столичном регионе произойдет резкая смена погодных условий — вместо жары в городе будут править дожди и грозы.