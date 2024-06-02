Москвичей предупредили об опасной грозе

2 июня в Москве ожидается гроза с градом и сильным ветром. Об опасном погодном явлении предупредил жителей столицы Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков, гроза может начаться в ближайшие 2-3 часа и продлиться до 23:00. «В столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, град, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в публикации. Москвичей призвали быть внимательными на улице.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям столицы нежаркое и дождливое начало лета. По словам синоптика, в середине первой недели июня температура воздуха в Москве снизится до комфортных 22-24 градусов.

При этом наиболее сильные осадки метеоролог ожидает в понедельник, 3 июня. В этот день может выпасть до 20 процентов месячной нормы. Поэтому не стоит надеяться на жару в первой половине месяца.