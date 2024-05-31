Поездки на речном транспорте включили в абонемент «МультиТранспорт» в Москве

По просьбам горожан в сервис «МультиТранспорт» включили безлимитные поездки на регулярных речных маршрутах в течение 30 дней. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Выгодный абонемент теперь объединяет еще больше видов транспорта. Его обладателям доступны поездки на рельсовом и наземном городском транспорте, такси, электросудах, велосипедах и самокатах, — рассказал Ликсутов.

По его словам, горожане могут выбрать совмещенные маршруты с экономией до 30 процентов. Власти города продолжают совершенствовать тарифные решения для комфорта и выгоды жителей.

Для оплаты проезда на электросудне можно приложить ту же банковскую карту, которой был оплачен тариф сервиса «МультиТранспорт». Оплаченные абонементы не нужно обновлять, поездки будут включены автоматически, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

С начала нового сезона летней навигации уже свыше 320 раз причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили суда в поездки по разным городам России. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.