«Городская ферма» на ВДНХ пригласила москвичей на Дни юного фермера в выходные

«Городская ферма» на ВДНХ открывает летний сезон празднованием Дня защиты детей, 1 и 2 июня здесь пройдут мероприятия, посвященные фермерству. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе площадки.

«1 и 2 июня в честь Дня защиты детей на «Городской ферме» пройдут Дни юного фермера, в рамках которых москвичи и гости столицы любых возрастов смогут прикоснуться к настоящей фермерской жизни – узнать все о домашних животных, самостоятельно посадить цветы и отправиться на увлекательную рыбалку. В субботу и воскресенье с 10:30 мастера-фермеры будут проводить тематические мастер-классы и интерактивы: расскажут об овощах, фруктах и особенностях некоторых культур, вместе с детьми нарисуют животных и фермерские пейзажи, а также проведут семейные спортивные эстафеты», – рассказали в пресс-службе.

Всех посетителей будет ждать обзорная прогулка, где их познакомят с семьей альпака, козой Ромашкой и другими обитателями фермы.