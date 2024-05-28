Москвичам пообещали кардинальную смену погоды

Погода в Москве в конце мая резко изменилась – на смену аномальному похолоданию пришла жара, которая не характерна для весны. Продержится такая погода с температурой воздуха около +30 градусов в течение нескольких дней, к выходным в столицу придут весенние грозы и дожди, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с 360.ru.

© Газета.Ru

Сегодня в Москве ожидается до +27 градусов – с начала весны это пока самый теплый день, отметил метеоролог. Однако уже к середине недели этот рекорд будет побит, потеплеет до +29 градусов.

Немного снизится температура воздуха только к выходным. В субботу и воскресенье в Москве и области прогнозируется неустойчивая погода, пройдут краткосрочные грозовые дожди. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 25 градусов выше нуля.

"Мы начнем июнь с летней жары, но приправленной короткими грозовыми дождями", — заключил Шувалов.

Напомним, в информагентстве "Метеоновости" отмечали, что в Москве температура воздуха на этой неделе превысит климатическую норму на 4-5 градусов. Ожидается, что календарное лето в столице также начнется с жары.