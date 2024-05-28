Собянин: в Москве стартует цикл мероприятий для собак и их владельцев

С 1 по 30 июня на площадках проекта "Питомцы в Москве" пройдет цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге. По словам мэра, каждые выходные на площадках пройдут разные активности: выставки, консультации, выступления и соревнования. Всего для гостей организуют более 50 мероприятий. Собянин отметил, что врачи передвижных ветстанций "ВЕТ Мобиль" проведут первичные консультации и осмотры питомцев. Эксперты дадут рекомендации по дальнейшим обследованиям, советы по уходу и питанию. Кроме того, специалисты "Мобильного груминга" помогут подобрать подходящие инструменты для ухода за шерстью, объяснят, как правильно заботиться о когтях, ушах и глазах собак. Мэр дополнил, что профессиональные фотографы-анималисты сделают памятные фото питомцев. Ветеринары и кинологии расскажут, как поддерживать здоровье и физическую активность собак разных пород. Профессиональные кинологи представят показательные выступления и расскажут о подвигах собак-спасателей, собак-поводырей, розыскников, охранников и саперов, уточнил Собянин. В парке на Кольской улице пройдут соревнования на "Кубок Столицы" по аджилити (виду спорта, в котором собаки преодолевают полосу препятствий. – Прим. ред.). Старты состоятся 16 июня. Одним из организаторов стала Российская кинологическая федерация. В Кубке планируют принять участие кинологи из разных городов России и Беларуссии. Также на Кольской улице 22 июня пройдет ключевое событие цикла "Собака – друг на службе Отечеству". Мероприятие станет данью благодарности собакам–помощникам и служебным собакам, которые наравне с людьми работают в спасательных, розыскных, военных и других подразделениях. Ранее ветеринар Андрей Руденко рассказал, что жаркая погода потенциально опасна для домашних животных. Некоторые породы собак более восприимчивы к тепловым и солнечным ударам. Среди них мопсы, бульдоги, гриффоны, пикинесы, боксеры.