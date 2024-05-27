Москвичам рассказали о погоде в начале лета

Погода в столичном регионе в начале лета будет переменчивой, на смену теплу будет приходить кратковременное похолодание. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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В субботу, 1 июня, в столице будет довольно жарко, столбики термометров поднимутся до отметок в плюс 24–29 градусов. Одновременно с этим не исключено развитие кучево-дождевых облаков, которые принесут небольшие кратковременные дожди. В воскресенье, 2 июня, осадков в городе не прогнозируется.

В середине первой декады предстоящего месяца возможно похолодание и понижение температуры воздуха в Москве и Московской области до 20 градусов. Примерно 6 и 7 числа вновь потеплеет примерно до плюс 25 градусов.

К концу первой декады столичный регион снова ждет кратковременное похолодание — с максимальной температурой воздуха в городе около 17–22 градусов. Виной ему окажется арктическое вторжение.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что 1 июня 2024 года в Москве может стать самым жарким за последние 80 лет. Столбики термометров в этот день, как ожидается, поднимутся до отметки в плюс 30 градусов.