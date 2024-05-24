ЦОДД посоветовал водителям отложить поездки на более позднее время

Московским водителям посоветовали перенести поездки на более позднее время из-за часа пик. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

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Водителям посоветовали пользоваться городским транспортом или отложить поездку на более позднее время. Автомобилистам напомнили, что важно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Большой поток машин сейчас наблюдается на Рязанском проспекте по направлению в область, на Ленинградском проспекте по направлению в область, а также на Третьем транспортном кольце возле улицы Новая Башиловка.

На Волгоградском проспекте и на Алтуфьевском шоссе специалисты отметили рабочее движение.

На затруднения движения повлияли ремонтные работы на дорогах, сокращенный рабочий день и мелкие дорожно-транспортные происшествия.

— Будьте внимательны, — передало слова ведомства агентство городских новостей «Москва».

Утром 24 мая москвичей предупредили о затруднениях движения вечером этого дня. В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд должен начаться около 16:00. Специалисты рекомендовали пользоваться городским транспортом или выбрать для поездки более позднее время.