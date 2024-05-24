Вильфанд пообещал москвичам июльскую жару в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшую неделю москвичей ждет июльская жара.

Так, в грядущие выходные столичные регион посетит теплая и безоблачная погода.

«Погода вызовет у москвичей удовольствие. Правит бал антициклон, Москва окажется близко к его центру. Облаков на небе не предвидится, а вот солнца, наоборот, будет много. В ночь на субботу столбики термометров покажут до +8, на воскресенье – до +10, дневные температуры составят +23…+25», – рассказал синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что в столицу придет благоприятная для загара погода. Несмотря на высокую температуру и яркое солнце, можно не бояться получить опасную дозу ультрафиолета.

Он также добавил, что тепло не отступит и на грядущей неделе. В понедельник можно ожидать небольшое снижение температуры, до +20…+22 градусов. Однако уже во вторник воздух начнет значительно прогреваться: температура составит +25 градусов, а в среду и четверг до +28 градусов Цельсия.

«Это даже не июньская, а июльская температура – компенсация москвичам за холодное начало мая», – добавил Вильфанд в беседе с «Национальной службой новостей».

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