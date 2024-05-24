В Москве резко выросло производство мебели

Московские промышленники за январь-март 2024 года нарастили объемы производства мебельной продукции почти на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Сегодня более 130 столичных различных фабрик и мастерских выпускают высококачественную мебель для обустройства домов, социальных объектов, включая медицинские учреждения, а также офисы.

— Активное строительство новых деловых, жилых, социальных объектов в городе приводит к увеличению спроса на различные виды мебели. В связи с этим московские предприятия наращивают производство. Например, за период с января по март 2024-го объём производства мебели в Москве выросло на 18,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В городе производят шкафы, столы, гарнитуры, кровати, стеллажи, диваны, тумбы и другие предметы интерьера, — рассказал Владислав Овчинский.

В частности, выросло производство офисной мебели: металлической — более чем в 2 раза, деревянной — более чем в 2,2 раза. Рост выпуска кухонной мебели составил более 30 процентов.

В начале 2024 года компания «Медицинофф», производитель медицинской мебели из Москвы, запустила новый цех металлоконструкций. Благодаря этому цеху компания может ежемесячно производить около 2000 единиц металлических конструкций для медицинской мебели, включая инновационные модели со встроенными системами управления. Предприятие производит медицинские кровати, шкафы, столы, тележки, тумбы и мебель для неонатологических отделений и лабораторий, которые активно используются в столичных больницах и поликлиниках. В прошлом году компания расширила свой ассортимент, добавив линейку офисной мебели под брендом «Монзе».

Производитель нарастил мощность с 4,5 тысячи до 8 тысяч единиц продукции в месяц. В планах до конца 2024 года — увеличить еще на 2 тысячи единиц. Сейчас в линейке — решения для жилых и коммерческих пространств: мебель для гостиных, спален, кухонь, прихожих, гардеробных, ресепшен, рабочих мест, переговорных, зон общего пользования, а также стеновые панели и элементы дизайна.

В 2022 году предприятие получило от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства субсидию на сумму 8,9 млн рублей – на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Средства помогли обновить парк оборудования.