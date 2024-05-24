Москвичей предупредили о закрытии «Аптекарского огорода» 29 мая

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» будет закрыт 29 мая по техническим причинам, сообщается в Telegram-канале сада.

«В среду, 29 мая, сад закрыт весь день по техническим причинам», – говорится в сообщении.

Кроме того, 24 и 25 мая закрыта Викторная оранжерея с тропическими кувшинками. Суккулентная оранжерея переходит на летний режим работы. При уличной температуре более 25 градусов и солнечной погоде она открыта для посещения только с 16:00 до 21:00.