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Расписание поездов на МЦД-2 изменится 28 мая

Расписание движения поездов второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) будет изменено 28 мая, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Расписание поездов на МЦД-2 изменится 28 мая
© РИА Новости
«С 15:30 до 20:55 28 мая изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2», – говорится в сообщении.

Как уточняется, часть поездов со стороны Нахабино проследует укороченным маршрутом до Курского вокзала, интервалы движения будут частично увеличены до 12–24 минут.

«Во время «окон» будут модернизировать станцию «Царицыно», в это время будут закрыты пятый и шестой пути на станции «Царицыно», – добавили в пресс-службе.
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