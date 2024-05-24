Расписание поездов на МЦД-2 изменится 28 мая
Расписание движения поездов второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) будет изменено 28 мая, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 15:30 до 20:55 28 мая изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2», – говорится в сообщении.
Как уточняется, часть поездов со стороны Нахабино проследует укороченным маршрутом до Курского вокзала, интервалы движения будут частично увеличены до 12–24 минут.
«Во время «окон» будут модернизировать станцию «Царицыно», в это время будут закрыты пятый и шестой пути на станции «Царицыно», – добавили в пресс-службе.