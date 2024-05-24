Расписание поездов на МЦД-2 изменится 28 мая

Расписание движения поездов второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) будет изменено 28 мая, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 15:30 до 20:55 28 мая изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2», – говорится в сообщении.

Как уточняется, часть поездов со стороны Нахабино проследует укороченным маршрутом до Курского вокзала, интервалы движения будут частично увеличены до 12–24 минут.