Более 16 тыс. человек поучаствовали в Московской этнографической олимпиаде

Более 16 тыс. учащихся, родителей и педагогов из почти 600 образовательных организаций присоединились к Московской этнографической олимпиаде "Москва - столица многонациональной России", победителями стали более 200 участников, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В этом году олимпиада в седьмой раз объединила учащихся столицы, родителей и педагогов, которым интересны история, культура, обычаи и традиции народов России. При выполнении заданий они открывали для себя значение редких устаревших слов и выражений, находили различия и сходства в обычаях и традициях разных национальностей, обращались к истории государства и современным тенденциям. Такой формат проведения состязания помогает его участникам расширить кругозор, по-новому взглянуть на мир, способствует решению задач исторического просвещения", - цитирует пресс-служба замруководителя столичного департамента образования и науки Антона Молева.

В дистанционном формате участники проверили знания в области истории, культуры и этнографии России. Задания были посвящены музыке и танцам, семейным обычаям, а также "Азбуке" Ивана Федорова - в этом году исполняется 450 лет со дня выхода первого печатного издания. Дополнительные баллы конкурсанты получили за составление собственных вопросов для олимпиады, участие в Большом этнографическом диктанте и этнокультурных мероприятиях.

Победителями олимпиады стали 219 человек, призерами - 124, гран-при завоевала ученица школы № 2120 Нелли Седнева, а лучший результат среди педагогов показала педагог-психолог школы № 1799 Татьяна Климова.