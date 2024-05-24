Новую школу откроют в районе Щербинка в ТиНАО

Инвестор «ГК «Самолет» завершил строительство школы на территории жилищного комплекса «Алхимово» в районе Щербинка. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

По его словам, общая площадь объекта составит 19 тысяч квадратных метров. Школа рассчитана на 1,2 тысячи мест и соответствует требованиям безопасности, экологичности и всем остальным столичным стандартам качества.

— Застройщик уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, а 1 сентября этого года школа начнет свою работу. Всего с момента присоединения новых территорий к столице в 2012 году там возвели 147 объектов образования, — добавил представитель мэрии.

Четырехэтажное здание школы вмещает в себя четыре функциональных блока. Его фасад раскрасили в яркие цвета — синий, зеленый и оранжевый. Также оборудованы комфортные универсальные и специализированные кабинеты.

Заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в свою очередь отметил, что проект строительства учреждения был реализован в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Всего в обмен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка девелоперы построят в ТиНАО 19 объектов образования.

Председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская заявила, что в Западном административном округе возведут новый образовательный комплекс.