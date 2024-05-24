В Москве ожидаются небольшая облачность и до 24 градусов тепла

Небольшая облачность, без осадков и температура до 24 градусов тепла прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 22 - плюс 24 градуса тепла. В ночь на субботу температура может опуститься до плюс 6 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/c. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от плюс 19 до плюс 24 градусов, в ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов.