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Пополнить «Тройку» теперь можно на турникетах метро и МЦК

Активировать онлайн-пополнение карты «Тройка» можно на турникетах метро и МЦК —билет запишется автоматически в момент оплаты проезда.

Появился еще один способ пополнения карты «Тройка»
© РИА Новости

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, возможность активировать баланс на турникете — одна из самых долгожданных цифровых новинок.

«Сервис позволит экономить до 20 минут в месяц для двух миллионов пассажиров», — сказал он.

После того, как карту пополнили онлайн, билет автоматически запишется во время оплаты проезда на турникете, при этом на скорость прохождения это никак не влияет, уточнили в материале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стала доступна оплата проезда с помощью виртуальной транспортной карты «Тройка».

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