День библиотек отметят в Москве

В Москве пройдут специальные мероприятия, связанные с празднованием Общероссийского дня библиотек, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.

«Празднование Общероссийского дня библиотек традиционно состоится в доме Пашкова Российской государственной библиотеки. Тема этого года – «Библиотечная семья – сохраняем традиции». На мероприятии наградят лучших сотрудников библиотечной сферы из разных регионов страны, также в программе – подписание соглашения о сотрудничестве с «Научно-исследовательским финансовым институтом». <…> В Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ) 27 мая пройдет «День самоуправления в РГБМ». Участники акции попробуют свои силы в оформлении читательского билета, онлайн-консультировании на сайте, взаимодействии с RFID-технологиями (радиочастотная идентификация)», – сказали в пресс-службе.

Там добавили, что Российская государственная библиотека для слепых запланировала книжно-иллюстративную выставку «Библиотекарь в художественной литературе».

«Российская государственная детская библиотека подготовила для своих читателей серию мероприятий: познавательные литературные и театрализованные занятия и лекции, посвященные культуре и обычаями древних славян, истории славянской письменности, лубочным картинкам, сказкам Пушкина, мастер-классы и показы диафильмов. <…> Государственная публичная историческая библиотека России приурочила к Общероссийскому дню библиотек выставку, посвященную одному из крупнейших собирателей дореволюционной России – Павлу Васильевичу Щапову», – отметили в министерстве.

Ранее «Известия» сообщали, что в Москве состоялась акция «Ночь в музее», собравшая около 350 тыс. человек.