В Москве летом откроется 11 пляжей для купания

Купальный сезон в Москве стартует 1 июня, рассказали НСН в управлении МЧС России по городу Москва. Государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москва Александр Кажуров в пресс-центре НСН рассказал, что москвичи и гости столицы смогут летом выбрать пляж, который находится ближе к дому.

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«В Москве будет открыто 11 пляжей, 1 июня открывается купальный сезон в Москве. Четыре пляжа находятся на реконструкции. Открытые 11 пляжей расположены по всей Москве: в Зеленограде, пляж «Левобережный», пляж «Динамо», в ТиНАО еще, в Строгино и так далее. Люди могут выбрать водоем, который им ближе», - сказал собеседник НСН.

Ранее глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин сообщил, что к летнему сезону в Серебряном бору проведут локальное благоустройство, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».