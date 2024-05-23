Водоемы в Московском регионе прогрелись до плюс 17 градусов

Температура воды в водоемах Подмосковья поднялась до плюс 17 градусов, в столице она может быть даже чуть выше. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В условиях такого солнечного прогрева, как был последние дни, температура воды повышается, и она сейчас около плюс 17 градусов в Московской области, а в самой Москве может быть чуть выше из-за поступления теплых вод. Длительный период теплой погоды, когда ночные температуры плюс 10–12 градусов, а дневные – 21–26, приводит к тому, что и вода достигает 20-градусной отметки, но раньше июня это вряд ли, конечно», – сказал Вильфанд.

Он напомнил, что в начале недели температура воды в Московском регионе составляла около плюс 11 градусов.