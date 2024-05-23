$90.19-0.2297.90-0.40
Войти в почту

Водоемы в Московском регионе прогрелись до плюс 17 градусов – Вильфанд

Температура воды в водоемах Подмосковья поднялась до плюс 17 градусов, в столице она может быть даже чуть выше. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Водоемы в Московском регионе прогрелись до плюс 17 градусов
© ТАСС
«В условиях такого солнечного прогрева, как был последние дни, температура воды повышается, и она сейчас около плюс 17 градусов в Московской области, а в самой Москве может быть чуть выше из-за поступления теплых вод. Длительный период теплой погоды, когда ночные температуры плюс 10–12 градусов, а дневные – 21–26, приводит к тому, что и вода достигает 20-градусной отметки, но раньше июня это вряд ли, конечно», – сказал Вильфанд.

Он напомнил, что в начале недели температура воды в Московском регионе составляла около плюс 11 градусов.

Новости Москвы
Роман Вильфанд
Москва