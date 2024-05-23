Собянин: в Москве будут созданы центры коллективного пользования оборудованием

На площадках "Печатники" и "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" создадут центры коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Резиденты особой экономической зоны и другие промышленные предприятия столицы смогут выпускать комплектующие и проводить вычислительно-измерительные исследования своей продукции", – рассказал мэр.

До этого в индустриальном парке "Руднево" открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем.

Всего в составе ОЭЗ "Технополис "Москва" работают шесть площадок, в составе которых более 200 предприятий. Свыше 100 производств обладают статусом резидента, который позволяет экономить на налогах.

Ранее девять предприятий индустриального парка "Руднево" получили статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва". Они наладили выпуск лекарств, электронных составляющих для оборудований, банкоматов, беспилотников. К следующему году в индустриальном парке должны организовать более 6 тысяч рабочих мест.