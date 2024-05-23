Мотофестиваль в Москве перенесли на 26 мая

Московский мотофестиваль состоится в воскресенье, 26 мая. Прежде его планировали провести 25 мая, но перенесли на день по просьбам москвичей в связи с "последним звонком" в школах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Последние дни получаем сообщения от мотоциклистов и москвичей с просьбой перенести дату Московского мотофестиваля. 24 и 25 мая во всех школах страны для выпускников прозвучит последний звонок, и их родителям важно быть рядом в такой день. Мы прислушались к вашим просьбам и приняли решение перенести мотофестиваль на один день - на 26 мая(воскресенье). Место встречи и старта не меняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расписание мероприятий на 26 мая остается прежним: сбор гостей и участников заезда - в 09:00; старт мотоколонны - в 12:00; развлекательная программа - до 18:00.

"ЦОДД: в связи с переносом Московского мотофестиваля временные перекрытия движения запланированы на 26 мая. С 11:40 будет временно закрыто движение на улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская и Смоленская, Воробьевском шоссе, Бережковской набережной, внешней стороне Садового кольца. Движение восстановят по мере прохождения мотоколонны", - добавили в департаменте.

Также движение будет закрыто с 08:00 до 12:00 по одной крайней правой полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади; с 08:30 до 18:30 на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 28, строение 22 до улицы Косыгина, а также на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.