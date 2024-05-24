Москвичей призвали пользоваться городским транспортом 24 мая

Жителям и гостям столицы рассказали о ситуации на дорогах вечером в пятницу, 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется сегодня раньше — около 16:00. Рекомендуем выезжать до него или отложить поездку на более позднее время, — следует из публикации в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По этой причине москвичам порекомендовали пользоваться городским транспортом в течение вечера. Водителей также призвали соблюдать скоростной режим и сохранять дистанцию от впереди идущих автомобилей.

Столичные дороги стали самыми безопасными в России. Дорожное движение в городе круглосуточно контролирует ситуационный центр Центра организации дорожного движения, который считается самой современной системой отслеживания транспорта в Европе. Специалисты ЦОДД задействуют в работе камеры, светофоры, датчики и табло.

С начала 2024 года на дорогах Москвы произошло на четыре процента меньше ДТП, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.