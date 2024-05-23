Два спорткомплекса передали в аренду частным операторам по городской программе

Москва с начала 2024 года передала в аренду частным организациям два спортивных комплекса в Хорошево-Мневниках и Зеленограде. Договоры заключены сроком на 25 лет с условием сохранения спортивного профиля объектов. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития.

© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Комплексы переданы в аренду в рамках программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта, которую с 2023 года реализуют Департамент экономической политики и развития и Департамент спорта. Арендаторы в течение 25 лет обязаны использовать эти площадки по назначению, но имеют право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, а также предоставлять сопутствующие сервисы, но не более чем на четверти общей площади», — отметила Мария Багреева.

Первый из двух спорткомплексов расположен на улице Берзарина, дом 19, корпус 1. В здании общей площадью 591 квадратный метр размещаются три спортивных зала и бассейн. Второй объект общей площадью 502 квадратных метра находится по адресу: Зеленоград, корпус 317а, строение 1. В нем есть спортивный, тренажерный и бильярдный залы.

В рамках программы проходят торги в отношении еще двух объектов: аквастудии с тремя бассейнами общей площадью 1,97 тысячи квадратных метров на Береговой улице (дом 4, корпус 10) и встроенно-пристроенных помещений для обустройства спортивного комплекса общей площадью более трех тысяч квадратных метров по адресу: Сочинская улица, дом 1.

Размеры арендной платы за здания определят по итогам аукционов на электронной площадке «Росэлторг». Начальная цена составляет пять тысяч рублей в год за квадратный метр. Договоры предполагают ежегодную индексацию арендной платы на уровень инфляции.

В 2023 году по городской программе в долгосрочную аренду частным операторам передали пять спортивных объектов, в числе которых спорткомплексы с универсальными спортивными залами и теннисными кортами. Кроме того, город передал в аренду инвестору манеж для модернизации и переоборудования в крытое ледовое поле.