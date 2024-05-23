Завершена реставрация ветхого здания на северо-востоке Москвы

По требованию столичной Госинспекции по недвижимости здание в неудовлетворительном состоянии в Останкинском районе привели в порядок. Об этом в четверг, 23 мая, сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

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Объект, общая площадь которого составляет 528,7 квадратного метра, находится по следующему адресу: улица Кондратюка, дом 9, строение 1. Здание находилось в неприглядном состоянии и требовало ремонта.

Специалисты Госинспекции по недвижимости вместе с собственником разработали дорожную карту по восстановлению постройки. После этого владелец отремонтировал фасад здания в соответствии с планом.

В настоящее время все работы по реставрации завершены, объект планируют использовать для размещения офисов.

Мероприятия, направленные на выявление ветхих, аварийных зданий и строений для дальнейшего их восстановления или сноса специалисты Госинспекции осуществляют во всех административных округах, в том числе на северо-востоке Москвы. В результате такой работы неприглядные, аварийные и опасные постройки демонтируются, а строения, подлежащие восстановлению, реставрируются.