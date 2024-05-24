Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1992 года

Атмосферное давление утром 24 мая достигло 761,9 мм ртутного столба и стало самым высоким в XXI веке для этой даты. Об этом сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Нынешнее значение максимального давления для 24 мая оказалось вторым результатом после рекорда 1992 года. И стало самым высоким в XXI веке», – написала Позднякова.

По ее словам, по мере роста температуры в Москве атмосферное давление стало медленно понижаться.

Абсолютный рекорд для 24 мая, установленный 32 года назад, составляет 762,2 мм ртутного столба.