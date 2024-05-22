Дептранс и МХТ им. А. П. Чехова выпустили тематические "Тройки"

Дептранс Москвы и МХТ имени А. П. Чехова объявили о совместном выпуске тематических карт "Тройка", рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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"Мы давно сотрудничаем с Московским Художественным театром. В прошлом году вместе выпустили специальные "Тройки". Также на Сокольнической линии курсировал поезд в честь юбилея театра. Московский транспорт продолжает участвовать в культурной жизни города по поручению Сергея Собянина", – отметил он.

Карты приурочены к церемонии награждения лауреатов "Премии Художественного театра", уточняется в телеграм-канале департамента.

Новая "Тройка" представлена в двух вариантах. Дизайн карт был разработан на основе эскизов архитектора Федора Шехтеля. Одна из них украшена изображением фасада театра, а на второй было решено разместить иллюстрации костюмов гардеробщиков, билетеров и буфетчиков.

Приобрести новые тематические "Тройки" можно на сайте сувенирного магазина метро. Кроме того, они уже представлены во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская". Также они будут продаваться на стойках "Живое общение" и маркетплейсах.

Ранее сообщалось, что недавно были выпущены и другие тематические "Тройки", посвященные двум популярным маршрутам наземного транспорта – м3 и м16. Дизайн карт разрабатывался с отсылкой на маршрутные навигационные таблички, которые можно увидеть в автобусах и электробусах.