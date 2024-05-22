Москва сэкономила на строительной отрасли 1,7 миллиарда рублей

Благодаря нацпроекту «Производительность труда» строительная отрасль в столице сэкономила 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития.

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— Инструменты бережливого производства, которые применяют участники нацпроекта, позволяют устранить потери в рабочих процессах, снизить время выполнения стандартных операций и повысить эффективность использования ресурсов и персонала, — рассказала заместитель мэра.

Проект «Производительность труда» запустили в начале 2022 года. До 2024 года в нем смогут принять участие 419 предприятий. Данная программа — мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличить объем производства и сократить издержки без дополнительных вложений. Благодаря этому оптимизируется строительный процесс и улучшается качество, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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