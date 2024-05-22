В Москве на два дня похолодает

23 и 24 мая в столице станет прохладнее, днем температура воздуха не будет превышать 20 градусов, передает АГН «Москва».

Сегодня, 22 мая, в городе почти летняя погода, которая сложилась из-за превышения майской среднесуточной температуры воздуха на 3–4 градуса. Однако с четверга ночами будет холодать, а уже в пятницу в Подмосковье ночная температура понизится до +4–5 градусов и даже днем будет не выше +20, что градуса на два ниже нормы.

Лето в Москве началось раньше срока

Но это ненадолго: в выходные тепло вернется в Московский регион, прогнозирует ведущий специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.