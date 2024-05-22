ВДНХ станет одной из площадок фестиваля «Интермузей»

С 23 по 26 мая ВДНХ станет одной из площадок Международного фестиваля «Интермузей». Посетителей ждут обзорные экскурсии по центру «Космонавтика и авиация» и музею славянской письменности «Слово», а также тематические лекции. Для участия требуется предварительная регистрация.

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Макет орбитального комплекса «Мир» и история букв

С 23 по 26 мая в 12:00, 16:00 и 19:00 в центре «Космонавтика и авиация» будут проходить обзорные экскурсии. Посетители увидят такие разделы экспозиции, как «КБ-1. Космический бульвар», который посвящен истории отечественной космонавтики, «КБ-2. Конструкторское бюро», рассказывающий о пути от первых ракет до запланированных экспедиций на далекие планеты в будущем, а также «КБ-3. Космодром будущего».

Гостям расскажут, почему слово «спутник» с 1957 года известно во всем мире и какой аппарат впервые сфотографировал обратную сторону Луны. Участники увидят полноразмерный макет знаменитого орбитального комплекса «Мир» и узнают, как назывались и для чего предназначались его модули. Особое внимание уделят рассказу о подробностях первого в истории полета человека в космос.

23 мая в 11:00, 15:00 и 18:00, 24 мая в 11:00 и 15:00, 25 и 26 мая в 11:00, 15:00 и 18:00 гостей ждут в музее славянской письменности «Слово» на обзорные экскурсии. Здесь можно узнать о первых славянских алфавитах: кириллице и глаголице и познакомиться с древнейшими литературными произведениями, дошедшими до наших дней.

Кроме того, горожанам предложат изучить интерактивные экспонаты: монастырскую келью, земскую школу, печатную мастерскую. На специальных площадках можно самостоятельно проследить историю развития букв, послушать деревенский и городской фольклор.

23 и 24 мая в 10:30 и 13:00, 25 и 26 мая в 13:00 пройдут обзорные экскурсии по территории ВДНХ — уникальному историческому ансамблю под открытым небом. Гости посетят самые примечательные места выставки, узнают, как она появилась, по какому принципу шла застройка и какие тайны скрывают фасады знаменитых строений. Группа собирается у Музея ВДНХ.

С 23 по 26 мая ежедневно в 14:00 запланированы обзорные экскурсии по Музею ВДНХ. Он открылся в 2019 году в день 80-летия выставки и стал лучшей отправной точкой для знакомства с площадкой. Участникам расскажут, кто и зачем создал ВДНХ, кто ее посещал, какие идеи были заложены на разных этапах ее развития. Можно будет увидеть интерактивные инсталляции, макеты, архивную кинохронику и подлинные предметы материальной культуры.

Для юных гостей подготовили особую программу: они будут складывать пазлы с изображениями павильонов и с помощью интерактивных инсталляций музея угадывать, какую республику символизирует та или иная скульптура фонтана «Дружба народов».

Узнать больше об истории ВДНХ и космосе

Экскурсоводы центра «Космонавтика и авиация» и музея славянской письменности «Слово» прочтут познавательные лекции в филиале Третьяковской галереи на улице Крымский Вал (дом 10).

25 мая в 17:00 состоится лекция «Визитная карточка ВДНХ: страницы истории павильона “Космос”». Гости узнают об одном из самых больших сооружений на ВДНХ. Постройка прошла долгий путь — от грандиозного эллинга и демонстрации сельскохозяйственной техники до величественного павильона, призванного показать масштаб и красоту пути к звездам, а также современные достижения в космической отрасли. Лекцию прочтет ведущий экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Сергей Антонов.

25 мая в 18:00 можно узнать больше о том, как сотрудники ВДНХ изучают космос. Об опыте астрономических наблюдений с территории выставки расскажет старший экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Анна Антонова.

26 мая в 17:00 пройдет лекция «История: настоящее и будущее кириллической письменности в интерактивной экспозиции музея “Слово”». Участники узнают о том, как в пространстве этого музея удается проводить не только обзорные, но и тематические экскурсии, квесты и мастер-классы по каллиграфии. Лекцию прочтет ведущий экскурсовод музея «Слово» Мария Новикова.

Международный фестиваль «Интермузей» пройдет с 23 по 26 мая в Москве, он объединит на одной площадке профессионалов музейного дела, кураторов, реставраторов, хранителей, экскурсоводов, дизайнеров, производителей музейного оборудования, авторов тематических ИТ-решений и представителей других профессиональных сообществ. Тема фестиваля — «Музей — это люди». Узнать больше о фестивале и зарегистрироваться на мероприятия можно здесь.