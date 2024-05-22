Строительство новой школы в Ватутинках почти завершено

Строительная готовность здания школы в Ватутинках составляет более 95 процентов. В нем установят около 10 тысяч единиц оборудования и мебели отечественного производства. Сейчас монтажные работы находятся на завершающем этапе. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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«Образовательный комплекс рассчитан на 1200 детей. Зоны начальной и основной школы будут разделены, а общие помещения разместят в отдельном блоке. На четвертом этаже оборудуют рекреацию со светопрозрачными стенами и крышей. Школу возводят в деревне Ватутинки района Троицк. Она будет состоять из центрального пятиэтажного блока, длинного корпуса переменной этажности и короткого четырехэтажного корпуса», — добавил Рафик Загрутдинов.

В центральной части здания будет расположена основная входная группа, разделенная на три зоны — начальной, средней и старшей школы. В вестибюльной группе разместят комнату охраны с диспетчерским пунктом, гардеробы для учеников и учителей, пищеблок полного технологического цикла и обеденный зал.

В длинном корпусе на первом этаже будет находиться блок первых классов с отдельными выходами в школьный двор. В дальней части корпуса обустроят учебные помещения для учеников вторых — четвертых классов.

В коротком четырехэтажном корпусе оборудуют ИТ-полигон. С помощью трансформируемых перегородок его можно будет разделить на отдельные зоны — программирования, разработки и испытания устройств, обработки материалов и моделирования.