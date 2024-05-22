РЖД запустят частично беспилотную "Ласточку" на МЦК летом

РЖД летом 2024 года готовы принять первых пассажиров частично беспилотной "Ласточки" на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Первых пассажиров мы готовы принять уже летом этого года", - ответил он на вопрос ТАСС о предстоящем запуске.

Ранее сообщалось, что научно-технический совет РЖД подтвердил готовность к запуску на МЦК беспилотного поезда с присутствием в кабине машиниста.

Глава РЖД сообщал, что холдинг запустит полностью беспилотный поезд в 2026 году. Также мэр Москвы Сергей Собянин говорил о том, что с 2026 года беспилотное управление и автономный ход могут быть применены в поездах московского метро следующего поколения.

ТАСС является генеральным информационным агентством конференции.